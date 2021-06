Milan, le condizioni di Ibra preoccupano. Si torna a pensare a Belotti e Raspadori

L’8 luglio, data di inizio della nuova stagione del Milan, con il classico ritiro al centro sportivo di Milanello, Pioli conta di avere Zlatan Ibrahimovic, ma ci sono voci preoccupanti provenienti dalla Svezia che non rassicurano l’allenatore milanista. I rossoneri potrebbero cautelarsi sul mercato con qualcosa di più oltre Giroud: secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Andrea Belotti, mentre altre indiscrezioni parlano del giovane Giacomo Raspadori del Sassuolo, che proprio al Milan aveva segnato una doppietta a San Siro. Resta in lizza anche il nome di Luka Jovic in uscita dal Real Madrid.