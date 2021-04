Milan, Leao continua a deludere. Il club valuta la possibilità di un prestito stagionale

Nella sua seconda stagione al Milan Rafael Leao finora ha reso al di sotto delle attese. Per questo motivo, con il giovane attaccante ex Lille, lontano dal percorso di maturazione che in molti si aspettavano, si apre in seno alla dirigenza rossonera la frangia di chi vorrebbe cedere il giocatore in prestito ad un'altra società di Serie A per concedergli più spazio in campo e meno pressioni da reggere.