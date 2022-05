Milan, Leao ha le spalle al muro: nessuno è pronto a pagare 150 milioni di clausola

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha messo Rafael Leao "con le spalle al muro" in chiave rinnovo di contratto. Nessuno pare intenzionato o in grado di pagare la clausola da 150 milioni di euro, e oltre al ricco prolungamento, i rossoneri sono pronti ad offrire un aiuto concreto per risolvere la multa che il portoghese dovrà versare allo Sporting Lisbona. La richiesta del giocatore è quella di un accordo da 6/7 milioni, contro una proposta da 4,5. Ma in tal senso le parti possono ancora venirsi incontro, anche se tutto è stato rinviato al momento in cui sarà ufficiale il passaggio di consegne tra Elliott e RedBird.