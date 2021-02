Milan, Leao: "In campo nel derby senza pressione. Il campionato è lungo, vogliamo vincere"

L'attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato a Milan TV in vista del derby contro l'Inter: "È una partita da giocare con il cuore e la testa giusta per difendere la nostra maglia. Sarà una bella gara. Voglio dare il massimo sempre, anche quando le cose non vanno bene. L'importante è aiutare la squadra e fare il meglio possibile. Sappiamo l'importanza del derby, noi vogliamo vincere e rispettare i nostri avversari. Il calendario è lungo, non dobbiamo scendere in campo con pressione ma solo con concentrazione. Con i tifosi San Siro è più bello ma sono vicini a noi sempre, anche sui social. Sono fondamentali per noi".