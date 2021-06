Milan, Leao non è più incedibile: in caso di offerta importante il club valuterà la cessione

Rafael Leao non ha convinto del tutto in questi due anni al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per la società rossonera il giovane portoghese non è in vendita, nel senso che non lo ha esposto in vetrina nel tentativo di richiamare potenziali acquirenti, ma in caso di offerta consistente - dai 25 milioni in su - ci penserà.