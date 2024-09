Milan, Leao risponde a Di Canio: post su X con la foto del saluto romano

"Qui stiamo parlando di cose serie, questa è una vergogna secondo me". Così, Paolo Di Canio, ospite come di consueto del club di Sky, aveva parlato del comportamento di Rafael Leao e Theo Hernandez durante Lazio-Milan. I due giocatori, esclusi dalla formazione di partenza e poi inseriti a gara in corso dal tecnico rossonero Paulo Fonseca, avevano trascorso il cooling break - avvenuto pochi minuti dopo il loro ingresso in campo, ed è stata questa la motivazione fornita alla stampa da Theo - lontano dal resto della squadra.

Una scena, quella dell'Olimpico, molto discussa sui social e in TV. Tra i più critici, proprio l'ex attaccante, che aveva continuato così: "Non sei alla squadra del dopo lavoro, che sei lì e ti pago il campo e puoi fare quello che vuoi, qui sei al Milan. Stiamo parlando di Theo e Leao, uno fa spesso il capitano pure, ma che state facendo".

La risposta di Leao. Attraverso i propri canali social, l'attaccante portoghese del Milan non ha commentato, ma si è limitato a pubblicare un'immagine, con i puntini di sospensione come didascalia. La foto, storica per certi versi, ritrae proprio Di Canio ai suoi tempi da giocatore, impegnato nel saluto romano in occasione del derby capitolino del 6 gennaio 2005, vinto dalla Lazio sulla Roma col risultato di 3-1.

Un gesto, quello del saluto romano, non proprio inusuale per Di Canio, che nella stessa stagione lo avrebbe poi sfoggiato in altre occasioni. E del quale l'ex giocatore disse, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la momentanea sospensione del suo rapporto con Sky che fece seguito alla diffusione di un'immagine con il tatuaggio "Dux" in bella vista: "È la cosa di cui più mi pento nella mia carriera". Leao gliel'ha appena rinfacciata.