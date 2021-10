Milan, Leao: "Sempre bello giocare in Portogallo. Ora sono più maturo, momento importante"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Porto: "È sempre bello giocare in Portogallo, vicino alla mia famiglia. Può essere un aspetto importante. Sono carico e i miei familiari verranno a vedermi. Per noi sarà come una finale domani, per andare avanti in Champions League. Rispetto a qualche mese fa è cambiato tutto, sono più maturo. Voglio sempre aiutare la mia squadra. Mi piace dribblare, fare gol e assist: l'importante è aiutare la mia squadra. Questo è un momento importante per me e per la mia crescita. Sognavo la Champions anche da bambino, spero di sfruttare la mia occasione".