Milan-Liverpool, le formazioni ufficiali: c'è Messias dal 1', nei Reds titolari Salah e Mane

vedi letture

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Liverpool, ultima gara della fase a gironi per le due squadre, coi rossoneri ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi, mentre i Reds se la sono guadagnata con ampio anticipo. Nei rossoneri Pioli lancia Messias dal 1' al fianco di Diaz e Krunic, coi tre che agiranno dietro Ibra:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Williams, Philipps, Konate, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain; Minamino, Mane, Salah; Origi.

Allenatore: Jurgen Klopp.