Milan, Liverpool su Bennacer ma la clausola è scaduta. Ora si tratta per il rinnovo

È scaduta negli scorsi giorni la clausola da 50 milioni di euro presente sul contratto di Ismael Bennacer che dunque, nonostante l'interesse del Liverpool riportato dai tabloid inglesi, è destinato a restare in rossonero. Il Milan vuole prolungare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2024 e nei prossimi giorni proverà a trovare l'intesa economica che ancora non è stata raggiunta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.