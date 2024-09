Milan, Lucci al Barone ad aprile: "Per tenere il popolo unito la scelta più intelligente è Conte"

Negli atti dell'inchiesta relativa alla Curva Sud del Milan, emergono dettagli relativi anche al fatto che la tifoseria organizzata voleva avere un ruolo importante nella scelta del nuovo allenatore. Nei giorni in cui Stefano Pioli era sempre più vicino all'addio, più precisamente il 27 aprile 2024, come si legge su SportFace.it, Luca Lucci, capo ultras del Milan, spiegava a Giancarlo Capelli, storico capo degli ultras rossoneri detto il 'Barone': "In questo momento se vogliono tenere il popolo unito la scelta Conte è la scelta più intelligente, a livello di società perché in un secondo, hai fatto passare tutti i malesseri al popolo rossonero".

Il giorno prima, sempre Lucci, aveva spiegato a Capelli: "Ma Barone, stiam premendo, stiam premendo per Conte, ma tu rappresenti la Curva, te lo vuoi mettere in testa che non rappresenti te stesso? ho capito! Ma rappresenti la Curva, Barone!", commentando così le esternazioni proprio di Capelli in una recente intervista, nella quale aveva fatto il nome di Roberto De Zerbi.

Sempre dagli atti si evince che pochi giorni prima c'era stata una visita di una ristretta delegazione della Sud a Milanello, su indicazione dello stesso Lucci: "Barone, ma oggi a Milanello era una roba di eeeh, non bella, non so come spiegarti".