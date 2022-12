Milan, Maignan studia il rientro con la Salernitana: possibile test contro il PSV

L'obiettivo di Mike Maignan è quella di tornare in campo nella sfida amichevole contro il PSV del 30 dicembre prossimo. Un modo per provare a tornare a disposizione ufficialmente nel match contro la Salernitana in programma per il 4 gennaio, ovvero la prima partita del 2023. Non ci saranno forzature, andrà in campo solo se sarà in condizione, ma è chiaro che Pioli ha bisogno di lui per la seconda parte del campionato e riaverlo a disposizione fin da subito sarebbe un bel regalo di Natale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.