Milan, Mandzukic e un rinnovo non automatico: si giocherà tutto nel finale di stagione

Mario Mandzukic si giocherà il futuro al Milan in questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport sul contratto siglato da Mandzukic a gennaio, infatti, è presente una clausola di rinnovo esercitabile in caso di qualificazione della squadra rossonera in Champions League, ma la decisione finale spetta comunque al Milan. Il prolungamento, dunque, non è automatico.

Mandzukic dovrà quindi tirare fuori quel qualcosa in più per convincere il Milan a puntare ancora su di lui. Maldini e Massara valuteranno - insieme a Pioli - il da farsi, anche perché la dirigenza rossonera è molto attenta sul mercato degli attaccanti. Inutile girarci intorno: Mandzukic si gioca tutto negli ultimi mesi di campionato.