Milan, Massara: "C'è la possibilità di chiudere il mercato senza acquisti"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione dell'anticipo contro il Torino: "Possibilità che il Milan chiuda la sessione di mercato senza acquisti? Sì, la possibilità esiste qualora non ci fossero condizioni che ci convincono o opportunità valide per dare il giusto contributo alla squadra. Non ci sentiamo in difficoltà, l'organico ha dimostrato di essere sempre competitivo nonostante le assenze dunque siamo tranquilli. Il tutto in un contesto generale di un mercato molto statico che non aiuta nelle trattative".