Milan, momento d'oro per Gabbia: in settimana incontro per il rinnovo. Ingaggio raddoppiato

vedi letture

Matteo Gabbia sempre più al centro del Milan. Rientrato in rossonero dal prestito al Villarreal nello scorso gennaio, per tamponare l'infortunio di Tomori, il difensore centrale ha conquistato sempre più spazio nel club che l'ha cresciuto. Fino alla Nazionale: domani a Udine potrebbe esordire in azzurro. E non è escluso che nella prossima di campionato, complice la squalifica di Theo Hernandez per due giornate, Paulo Fonseca lo preferisca a Rafael Leao o Mike Maignan come capitano.

Rinnovo in arrivo. In questo quadro, il Milan lavora per blindare il proprio prodotto del vivaio. Secondo quanto riferito da Sky, in settimana gli agenti di Gabbia dovrebbero infatti incontrare la dirigenza rossonera per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2026. L'intenzione comune è quella di andare avanti e sul piatto vi è la possibilità di raddoppiare l'ingaggio di Gabbia, che attualmente guadagna oltre un milione di euro con i bonus. La nuova scadenza sarebbe inoltre fissata al 2030.

Nelle scorse settimane, lo stesso Gabbia aveva parlato del suo possibile rinnovo di contratto col Milan: "Ho un contratto, cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così".