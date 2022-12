Milan, niente Liverpool e PSV per Maignan. Il francese punta a tornare contro la Salernitana

vedi letture

Così come contro l'Arsenal, anche con Liverpool e PSV Mike Maignan, portiere del Milan fermo ai box a fine ottobre per un problema muscolare al polpaccio. Il francese, però, nel ritiro di Dubai continua il lavoro atletico per tornare il prima possibile a disposizione. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'idea del Milan e dello stesso ex Lille sarebbe quella di riaverlo a disposizione per la gara contro la Salernitana del 4 gennaio. Ovviamente senza rischiare nulla.