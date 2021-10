Milan, niente Verona per Ibrahimovic: Pioli spera di poterlo recuperare almeno per la Champions

vedi letture

Niente Hellas Verona per Zlatan Ibrahimovic che non tornerà a correre sul campo prima di giovedì. Il Milan lo aspetta a gloria ma intanto è già passato un mese dall'infortunio. Adesso nel mirino c'è il Porto, contro il quale i rossoneri giocheranno martedì prossimo in Champions League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.