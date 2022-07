Milan, nuovi contatti col Tottenham per Tanganga: è lui il favorito dietro dopo aver perso Botman

vedi letture

Conferme dall'Inghilterra sulla trattativa attualmente in corso fra Milan e Tottenham per il difensore Japhet Tanganga. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato dopo aver visto sfumare l'obiettivo Sven Botman, passato al Newcastle, e negoziano con Paratici per arrivare al 23enne inglese.

Come sottolinea la BBC, i contatti fra le due società sono proseguiti anche nelle ultime ore: il Diavolo punta Tanganga, sognando di ripetere un Tomori-bis.