Milan, obiettivo Emerson Royal per la fascia destra: incontro con l'agente

Dopo aver scelto l'erede di Pioli - Paulo Fonseca per cui manca solo l'ufficialità - il Milan da settimana prossima in poi dovrà seriamente concentrarsi sulla sessione di calciomercato estiva per fare in modo che il tecnico portoghese possa avere la miglior squadra possibile fin dall'inizio del raduno rossonero nei primi giorni di luglio. In questo senso, oltre all'attaccante che sarà l'obiettivo principale del mercato, il club punterà anche ad altri profili: tra questi c'è anche un terzino destro e il nome più forte al momento sarebbe quello di Emerson Royal.

Il terzino brasiliano, in forza al Tottenham, è già stato cercato in passato dal club di via Aldo Rossi. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta dell'incontro avvenuto ieri a Casa Milan tra i vertici del club rossonero e il procuratore del giocatore Stefano Castagna: "Per la fascia destra sale Emerson Royal. Incontro con l'agente". Nel sottotitolo la rosea continua: "Il brasilianon del Tottenham primo obiettivo ma costa 30 milioni". Se non si riuscisse arrivare a Royal, quest'anno indietro nelle gerarchie di Postecoglou, il Milan avrebbe già pronte l'alternativà: è Tiago Santos del Lille che ritroverebbe Fonseca.