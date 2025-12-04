Emerson Royal, il quinto giorno di Ibrahimovic. Salutato con una minusvalenza

"Voglio dare benvenuto al Black Panther Emerson Royal". Iniziò così la sua conferenza stampa Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, all'arrivo del difensore brasiliano "Lo seguiamo da tanto ma lo abbiamo portato al momento giusto. Giocatore fisico, offensivo e difensivo: gioca con tanta intensità e tanta grinta. Con Emerson diventiamo ancora più forti. Lui era uno degli obiettivi che abbiamo prefissato da inizio mercato e finalmente oggi è qua. Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio. Siamo contenti e carichi".

Il punto di partenza

Diciamo che come quinto giorno non andò proprio bene. Emerson Royal è costato 15 milioni di euro al Milan, più la scelta di non rinnovare il contratto a Calabria (giusta o sbagliata che fosse) e soprattutto la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus, mai completamente digerita dai tifosi rossoneri.

La cessione

Poco tempo dopo, solo qualche mese, ecco il saluto di Royal, pronto ad andare al Galatasaray. Invece no, si fa male e rimane altri sei mesi, per poi andare via, stavolta in direzione Flamengo, per nove milioni di euro. Una minusvalenza secca per uno dei flop più chiari di questa gestione milanista, comunque in discreta compagnia.

Gli scenari di mercato

Ha appena vinto una Libertadores ed è difficile pensare a una nuova cessione, soprattutto perché in Europa ha già giocato in Premier League e Serie A, più Betis e Barcellona. In Spagna aveva fatto vedere buone cose, forse sarà l'approdo naturale... fra qualche tempo.