Fiorentina, sondaggio per l'ex Milan Emerson Royal. Ma il Flamengo non intende privarsene

Sondaggio della Fiorentina per Emerson Royal. Lo riporta il portale brasiliano Bolavip, secondo il quale i viola avrebbero chiesto informazioni al Flamengo per l'ex esterno di Tottenham e Milan. Il Mengão ha deciso però di chiudere la porta a qualsiasi tentativo nel corso di questo mercato invernale, anche nei confronti del Valencia, che si era mosso come la società gigliata per sondare il terreno per il classe '99.

Il giocatore ha una clausola di risoluzione monstre da 80 milioni di euro e il Flamengo non ha intenzione di fare sconti, ritenendolo un calciatore chiave per il suo progetto tecnico. Anche lo stesso Emerson Royal non ha mostrato, dal canto suo, alcun interesse nel lasciare il campionato brasiliano nel corso di questo mese di gennaio, quindi i sondaggi non hanno portato a una vera e propria trattativa.