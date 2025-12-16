Estupinan oggi come Emerson Royal un anno fa? Perché le due situazioni sono simili

Pervis Estupiñán la scorsa estate fu scelto per sostituire Theo Hernandez. Dopo aver a lungo inseguito Maxim De Cuyper (oggi protagonista al Brighton) e dopo aver perso il duello di calciomercato col Fenerbahce per Archie Brown, il Milan a fine luglio decise di puntare sul calciatore dell'Ecuador acquistandolo a titolo definitivo proprio dal Brighton. Nelle intenzioni di Tare doveva essere lui il terzino di spinta capace di far dimenticare Theo. Capace di mettere in soffitta chi dopo sei stagioni da grande protagonista al Milan aveva accettato il trasferimento in Saudi Pro League, all'Al Hilal.

Purtroppo per Estupinan la storia sta però raccontando una storia diversa. Se oggi pensi al terzino sinistro del Milan, ecco che in mente riecheggia subito il nome di Davide Bartesaghi, classe 2005 cresciuto nel settore giovanile rossonero e protagonista dell'ultimo 2-2 contro il Sassuolo con la sua prima doppietta in Serie A. La sfida di domenica per il laterale 20enne non è stata certo un fulmine a ciel sereno: nelle ultime quattro gare di campionato è sempre partito dal primo minuto, titolare in otto degli ultimi nove match in Serie A del Milan. Dall'altro lato Estupinan - 18 milioni di euro pagati la scorsa estate - dopo il cartellino rosso rimediato contro il Napoli ha visto il campo sempre meno. Colpa anche di un problema alla caviglia, ma soprattutto di gerarchie che sembrano definitivamente mutate.

La situazione che sta vivendo oggi Estupinan sembra molto simile a quella vissuta da Emerson Royal un anno fa: entrambi terzini, entrambi sudamericani e provenienti dalla Premier League. Anche il laterale brasiliano nell'estate 2024 arrivò col compito di sostituire l'ex capitano Davide Calabria, ma già a gennaio era sul mercato. Doveva andare al Galatasaray, una cessione poi rinviata alla scorsa estate solo a causa di un infortunio al polpaccio che l'ha messo fuorigioco da gennaio a maggio. Oggi Emerson Royal gioca nel Flamengo, mentre Estupinan è (per ora) la riserva di Bartesaghi. Tra qualche settimana però potrebbe partire: tutto dipenderà dalle offerte visto che a fine luglio era sbarcato a Milano con ben altre aspettative.