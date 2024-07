TMW Milan, Pavlovic atteso in sede per le firme. Quella di oggi sarà la giornata dell'annuncio

Strahinja Pavlovic firmerà oggi il suo contratto con il Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW dopo la cena di ieri sera con Moncada a Milano e le visite mediche svolte, sempre ieri, lontano dal capoluogo lombardo, nella giornata di oggi il difensore arriverà a Casa Milan per le firme sui contratti, che precederanno gli annunci ufficiali da parte del club rossonero.

Le cifre dell'accordo.

L’accordo tra il Milan e il Salisburgo è stato praticamente raggiunto sulla base di 18 milioni di euro di parte fissa, ai quali cui si aggiungeranno alcuni bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale di 25 milioni di euro da parte della società della Red Bull. Pavlovic, come detto, ha spinto tantissimo per il trasferimento, visto che aveva già trovato da giorni un accordo con il club rossonero. Fonseca, vuole affidargli le chiavi della difesa, mettendolo alla sinistra di Tomori e facendogli coprire il lato di Theo Hernandez.

Accelerata per Emerson Royal.

Il Milan non si fermerà però a Pavlovic e conta di chiudere anche la trattativa per Emerson Royal. Per arrivare alla fumata bianca ci sarà bisogno di un ultimo incontro con il Tottenham, ma il Diavolo porterà a casa il classe 1999 per circa 15 milioni di euro. Nel corso della sua carriera il brasiliano ha giocato sulla fascia destra, sinistra e all'occorrenza anche come difensore centrale, chiave importante nell'analisi complessiva del ragazzo.