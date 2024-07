TMW Milan, Pavlovic è arrivato in sede per firmare: il video dell'arrivo del difensore serbo

Strahinja Pavlovic tra poco sarà un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'ormai ex difensore del Salisburgo è arrivato in sede per firmare il contratto con i rossoneri. Attesa quindi a breve l'ufficialità per il secondo colpo rossonero dopo l'ingaggio per l'attacco di Alvaro Morata.

Un rinforzo davvero importante per la retroguardia milanista, che in più di un'occasione lo scorso anno ha avuto dei problemi. Un'aggiunta di peso anche a livello di esperienza visto che Pavlovic, nel corso della sua carriera, ha messo insieme già 28 presenze tra Champions League ed Europa League. Un difensore dalla carriera in ascesa, che spera di trovare la consacrazione nella Milano rossonera.

Le cifre dell'accordo.

L’accordo tra il Milan e il Salisburgo è stato praticamente raggiunto sulla base di 18 milioni di euro di parte fissa, ai quali cui si aggiungeranno alcuni bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale di 25 milioni di euro da parte della società della Red Bull. Pavlovic, come detto, ha spinto tantissimo per il trasferimento, visto che aveva già trovato da giorni un accordo con il club rossonero. Fonseca, vuole affidargli le chiavi della difesa, mettendolo alla sinistra di Tomori e facendogli coprire il lato di Theo Hernandez.