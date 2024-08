Milan, Pavlovic: "Sono un giocatore aggressivo, Stam per me è sempre stato un eroe"

Il Milan oggi ha presentato il nuovo acquisto Strahinja Pavlovic. Di seguito alcuni estratti della sua conferenza stampa di presentazione, riportata da MilanNews.it.

Che difensore sei?

"Sono un giocatore aggressivo. Devo ancora parlare con il mister, io sono qui per fare quello che mi chiede. Difesa a tre o quattro cambia poco per me. Sono qui per dare il 200%".

Hai parlato con qualche giocatore serbo?

"Ho parlato con diversi giocatori serbi che giocano in Italia. Venire in Italia è la scelta giusta per me in questo momento. In Italia posso migliorare tanto".

Chi è il tuo idolo del passato del Milan?

"Ho scelto il 31 che è il numero che avevo già al Salisburgo. Poi ho saputo che qui lo aveva indossato Stam che per me è sempre stato un eroe. Molti ci paragonano, sicuramente per i capelli (ride, ndr), ma a parte questo abbiamo entrambi grande aggressività".

In cosa puoi migliorare al Milan?

"Ogni giorno si deve migliorare e imparare. Non so in cosa di specifico posso migliorare, ma posso dire che darò tutto ogni giorno".

Come stai fisicamente?

"Mi sento in forma, sto bene e sono in forma. Mi sono già allenato a Milanello, mi sono allenato bene anche al Salisburgo".

Quali sono i tuoi sogni ora che sei al Milan?

"Quando arrivi un grande club come il Milan i sogni sono grandi".