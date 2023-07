Milan, per Adli ipotesi Lille. Rebic tra Besiktas e Arabia, per Origi c'è il West Ham

Molto attivo in entrata, il Milan deve ora concentrarsi anche sul liberare la rosa di quegli elementi che non fanno parte del progetto sportivo del club. Tra questi Divock Origi e Ante Rebic, che non sono partiti per gli Stati Uniti con il resto del gruppo, e che ora valutano alcune opzioni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, per il belga c'è il West Ham, mentre Rebic è diviso tra la Turchia con il Besiktas e l'Arabia Saudita.

Ma non solo Rebic e Origi, può partire anche Yacine Adli. Il francese, un fantasma nella scorsa stagione, ha avuto un timido interesse da parte del Lille, che vorrebbe riportarlo in Ligue 1. Sia Adli che De Ketelaere, che piace al PSV, hanno giocato con il Real per alcuni minuti e Pioli sta valutando il futuro dei due.