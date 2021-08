Milan, per Florenzi oggi nuovo confronto con la Roma: si cerca l'accordo sulla formula

Alla ricerca di un terzino per completare il pacchetto del reparto difensivo, il Milan punta tutto su Alessandro Florenzi. Oggi sono previsti nuovi contatti per sbloccare l'operazione con la Roma. Il club di Via Aldo Rossi non vuole acquistare il laterale della Nazionale a titolo definitivo, mentre quello giallorosso vorrebbe venderlo subito e passare subito all'incasso. E' dunque sulla formula dell'affare che le parti si aggiorneranno.