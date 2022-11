Milan, per Leao non si arriverà fino a giugno 2024: ma il Mondiale può spostare gli equilibri

vedi letture

Continua a tenere banco in casa Milan la situazione legata al rinnovo di Rafael Leao. L'attaccante portoghese è uno degli elementi cardini della formazione di Stefano Pioli ma il suo contratto andrà in scadenza nel 2024. Molto dipenderà anche dal Mondiale che potrebbe complicare un po' i piani a Casa Milan. Certamente se il giocatore disputerà un'ottima competizione attirerà verso di sé le attenzioni di diverse squadre europee che di fatto andrebbero a rendere difficile le operazioni di conferma. Dall'altra parte, il suo valore si alzerebbe vertiginosamente e in caso di cessione la cifra incassata potrebbe essere importante. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il giocatore, se non dovesse rinnovare, potrebbe anche partire nel mercato estivo con i rossoneri, non disposti ad attendere fino alla scadenza del contratto, che potrebbero incassare anche una cifra di circa 100 milioni di euro.