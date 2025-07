Ufficiale Lecco, primo contratto da professionista per i giovani Di Bitonto e Mihali

Il Lecco, tramite i propri canali ufficiali, fa sapere che i giovani Christian Di Bitonto e Lorenzo Mihali hanno firmato il loro primo contratto da professionista:

Christian Di Bitonto

La Calcio Lecco 1912 comunica che il calciatore Christian Di Bitonto ha firmato il primo contratto da professionista, con scadenza 30 giugno 2026.

Difensore o esterno destro, nato a Milano il 13 gennaio 2006, è arrivato a Lecco nel luglio 2022 dalla Giana Erminio. Dopo una stagione in Under 17, è passato in Primavera: nella stagione 2024/25, conclusa con la promozione nel campionato Primavera 2, ha raccolto 17 presenze segnando 2 gol, uno dei quali decisivo in semifinale contro la Pro Patria per passare in finale.

Ha fatto il suo esordio in Prima Squadra il 25 aprile 2025 contro l’Atalanta Under 23, subentrando al 73′.

Lorenzo Mihali

La Calcio Lecco 1912 comunica che il calciatore Lorenzo Mihali ha firmato il primo contratto da professionista, con scadenza 30 giugno 2027.

Centrocampista o esterno, nato il 27 luglio 2006 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è stato prelevato a 16 anni dalla Giana Erminio, nel luglio 2022. Dopo aver iniziato nell’Under 17, è passato in Primavera, dove nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Primavera 2 con 28 presenze e 5 gol.

Nella partita Lecco-Atalanta Under 23 dello scorso 25 aprile ha ottenuto la sua prima convocazione tra i Pro, andando in panchina.