TMW Inter-Lookman, Marotta rilancia ma la trattativa prosegue: c'è distanza con l'Atalanta

Galeotto il consiglio di Lega? Fino a un certo punto. Anzitutto dal punto di vista temporale: Beppe Marotta e Luca Percassi, rispettivamente presidente e Ceo dell’Inter e amministratore delegato dell’Atalanta, hanno sì parlato del futuro di Ademola Lookman, ma prima - i due non a caso sono arrivati in via Rosellini a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro - di tuffarsi nell’appuntamento di Lega. Soprattutto, a livello concreto: la trattativa va avanti, per ora senza svolte.

Inter a 45, all’Atalanta non basta. I nerazzurri hanno ribadito la propria disponibilità a presentare un’offerta ufficiale da 45 milioni di euro, bonus compresi. Anche superando la questione della formula - non molto compresa dai dirigenti interisti la richiesta di chiudere eventualmente l’operazione solo a titolo definitivo, ma non è uno scoglio insuperabile -, la proposta al momento non sembra convincere la Dea, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per liberare l’attaccante nigeriano.

Il tempo è tutto. Sia Marotta sia Percassi hanno lasciato la sede della Lega senza rilasciare dichiarazioni. Più che bianca, grigia o nera, la fumata al momento non c’è: serviranno e ci saranno nuovi contatti, per capire fin dove (al rialzo o al ribasso) si potranno spingere le parti nel gioco di domanda e offerta. Al momento, la sensazione resta che la svolta possa arrivare, e che Lookman - che ha l’accordo con l’Inter - alla fine si trasferirà alla corte di Chivu. Il tempo, però, gioca un ruolo non secondario: Marotta ieri ha fatto riferimento alla necessità di chiudere entro 2-3 giorni (diciamo entro la settimana) e anche l’intenzione dell’Atalanta sembra quella di arrivare a una conclusione, in un senso o nell’altro in tempi brevi.