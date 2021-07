Milan, Pioli aspetta l'erede di Calha: "Ci serve qualità e voglia. Il ruolo conta meno"

Salutato Calhanoglu, oltre che Donnarumma, il Milan ha bisogno di rinforzi in quel settore. Stefano Pioli, nella conferenza di oggi, lo ha detto chiaramente e a più riprese, senza però indicare un preciso identikit tattico dell’erede del turco: “Credo che ci serva qualità, poi io non sono ancorato a posizioni fisse ma voglio uno schema fluido. Non mi interessa pretendere posizioni da chi arriverà, ma che sia un giocatore di qualità, che vuole il Milan, stare bene con noi e crescere con noi, portandoci verso i migliori successi possibili”.

