Milan, Pioli: "Domani con il Porto crocevia finale per la Champions. Ci crediamo"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Porto, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche delle chance di qualificazione dei rossoneri, ancora a zero punti dopo tre giornate: "Non pensiamo alle prossime due partite, quella di domani è il crocevia finale. Ci crediamo e vogliamo interrompere la striscia negativa. Abbiamo zero punti e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Siamo sempre stati bravi ad imparare dai nostri errori. Sappiamo cosa ci aspetta domenica, con il derby, ma sarà un'altra situazione".

