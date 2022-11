Milan, Pioli esalta Giroud: "Giocatore di grande spessore. Punto di riferimento per noi"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN per commentare il successo contro lo Spezia:

Giroud decisivo

"Che Olli stia facendo benissimo è sotto gli occhi di tutti. Ha commesso un'ingenuità, peccato, ma ci ha fatto vincere e va benissimo così".

Arrabbiato per non aver chiuso prima la partita e aver rischiato il pari o contento per il successo?

"Non sono assoliutamente arrabbiato, sono contentissimo. Che dovevamo reagire al gol subito con meno frenesia sì, ma ne parleremo con la squadra. Sono felice, era una partita importante da vincere, non siamo riusciti a raddoppiare quando potevamo, ma questa è una squadra che dà tutto fino alla fine".

Ancora su Giroud

"Olli è una persona di grande spessore, siamo molto tutti coinvolti nel nostro percorso e viviamo di queste emozioni. Capita. Meglio non fosse successo, specie per un giocatore esperto come lui. La gioia per i tre punti ha superato la lucidità. Peccato. Riposerà e sarà pronto per la Fiorentina".

Sul contraccolpo subito dopo il pareggio dello Spezia

"Dovevamo essere più lucidi e non smettere di giocare e palleggiare. Il fatto di continuare a lanciare è stato un errore anche se in certi lanci siamo stati pericolosi. Le partite comunque finiscono al 95', abbiamo vinto con merito una partita difficile".

Giroud come punto di riferimento

"Un ragazzo che in questo momento ha il piacere di aiutare la squadra, dimostrare le sue qualità quando sempre. Un grande punto di riferimento, deve continuare così".

Sulla sostituzione di Bennacer all'intervallo

"L'ho tolto per vari motivi. L'ammonizione pesava e poi perché stiamo giocando tanto e avevo in mente di togliergli minutaggio magari un po' più avanti ma dopo il giallo ho pensavo fosse meglio anticipare il cambio".