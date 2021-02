Milan, Pioli: "Romagnoli dice che abbiamo sottovalutato lo Spezia? Allora è colpa mia"

In seguito alla debacle per 2-0 contro lo Spezia, Stefano Pioli, come di consueto, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni al canale telematico rossonero:



Sull'aver sottovalutato la partita: "Se Alessio (Romagnoli, ndr) ha detto questo vuol dire che ho sbagliato io. Ma sono sicuro che non l’abbiamo sottovalutata perché ci siamo allenati bene. Lo Spezia ha vinto meritatamente”.

Sulla partita: “Quando viene fuori una prestazione del genere vuole dire che tutti abbiamo fatto male. È stata una giornata storta. Purtroppo in campo ci siamo trovati in difficoltà su tutto e quindi è stata una partita di sofferenza. Bisogna esserne consapevoli e lo siamo. C'è molta delusione. Vogliamo dare il massimo e migliorare sia nella qualità dei movimenti che nell’attenzione.

Sul tour de force della prossima settimana: "Il campionato non finisce stasera. È una prestazione negativa, ma abbiamo tutto il tempo per dimostrare le nostre qualità".