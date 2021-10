Milan, Pioli: "Sarà un campionato equilibrato sia per la lotta scudetto che per la salvezza"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a margine del premio dedicato a Davide Astori e ideato dall'USSI Sardegna che ha ricevuto in giornata: Sono onorato e orgoglioso di questo riconoscimento, ho avuto la fortuna di conoscere Davide era una persona, nella sua semplicità, veramente speciale. Abbiamo condiviso un’esperienza che ci ha legato e ci legherà per tutta la vita, mi porto dentro tante cose di Davide, è ancora vivo dentro di noi. l Cagliari rappresenta un’isola intera e un popolo, tutti hanno amato quello dello storico Scudetto, e auguro loro tutta la fortuna possibile. Al momento siamo a inizio stagione, sarà un campionato equilibrato sia per la bassa classifica che per i primi posti". A riportarlo è Centotrentuno.com.