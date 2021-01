Milan, Pioli: "Segnare cinque rigori non è casuale. Crediamo nelle nostre qualità"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan-Torino, Stefano Pioli ha parlato della gara. Queste le domande e le risposte:

Sulla partita: "Non posso che essere soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Era la quarta partita in 9 giorni e non è mai mancato lo spirito e l'intensità. Peccato non aver vinto la partita nei 90 minuti. Abbiamo comunque mostrato qualità perché anche segnare 5 rigori non è casuale"

Sul carattere mostrato nonostante la stanchezza: "Crediamo nelle nostre qualità. Pensiamo sempre positivo durante le partite. Restare in partita significa essere concentrati e credere nelle nostre capacità. Questo ci sta dando ragione perché le partite sono difficili e complicate"

Sull'esordio di Olzer in una partita tesa: "Il nostro settore giovanile è di qualità e deve essere così perché siamo il Milan. E' un settore di prospettiva. E' un bene che quando c'è la possibilità i nostri giovani si facciano trovare pronti"