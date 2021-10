Milan, Pioli: "Vittoria importante, il gruppo è maturo e responsabile"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 4-2 in casa del Bologna: "Abbiamo fatto fatica perché abbiamo pensato che la gara fosse finita sul 2-0 e con l'uomo in più, quando comincia a mancare lucidità è normale che si rischi qualcosa. Siamo stati troppo frenetici in certe circostanze, con Giroud e Ibrahimovic abbiamo fatto una costruzione troppo veloce: serviva gestire la palla con maggior facilità. In undici contro dieci avremmo dovuto gestire meglio la partita. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, quando si gioca dopo la Champions League spesso si affrontano avversarie che hanno avuto una settimana intera per prepararsi: la squadra ha continuato a creare occasioni, ora dovremo subito pensare al prossimo impegno di martedì. Servirà ritrovare energie fisiche e mentali".

L'espulsione di Soriano ha cambiato la sostituzione di Giroud?

"Avevo intenzione di togliere Krunic per mettere i due attaccanti, poi l'espulsione ci ha agevolati. E' una sostituzione che avrei operato in ogni caso perché pensavo che avere due attaccanti nei pressi della loro area di rigore ci potesse dare un aiuto in più".

Cosa vi siete detti lei e Ibrahimovic a fine gara?

"Zlatan mi ha detto che era veramente stanco. L'importante è vincere le partite e viverle con una certa intensità: il gruppo è maturo e responsabile, sa che certe situazioni andranno gestite meglio in futuro. Il risultato ottenuto è molto importante, la prestazione del primo tempo è stata molto buona: nella ripresa, invece, siamo partiti con l'atteggiamento sbagliato ma tutto questo ci aiuterà nella nostra crescita".

Fate sempre gol nell'ultimo quarto d'ora: da cosa dipende?

"Secondo me è un dato importante ma continuerò a sostenere che la testa fa la differenza più della tenuta atletica. Ci abbiamo creduto fino alla fine, merito ai miei ragazzi che non mollano mai: c'è stanchezza perché mancano tanti giocatori e giochiamo tante partite, ma la mentalità è vincente".

Il Milan è la squadra che ha avuto più problemi in Europa: che differenze ci sono col calcio europeo?

"Il Liverpool è al top in Europa e con loro abbiamo sofferto nei primi venti minuti per poi pagare alcune disattenzioni che ci hanno negato di portare a casa un buon risultato, sulla sfida con l'Atletico non posso rimproverare nulla alla squadra mentre contro il Porto la nostra prestazione è stata mediocre sotto tanti aspetti. Io credo che la Serie A stia migliorando su ritmo e intensità, la mentalità è diversa dal passato: ci stiamo avvicinando molto al gioco che si vede in Europa. Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà nel nostro girone perché siamo stati sorteggiati con squadre esperte e piene di giocatori importanti: ora avremo due gare di campionato molto importanti, poi proveremo a tenere aperta la strada europea tornando a sfidare il Porto al ritorno".