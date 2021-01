Milan, Pioli vuole il bis: replicare il 2020 per continuare a sognare

Aver concluso l’intero 2020 al primo posto in termini di punti ottenuti (ben 79) e in testa alla classifica di serie A, è stato molto gratificante per tutto il mondo Milan, ma Stefano Pioli ha chiesto ai suoi ragazzi di dimenticare tutto. Parte un nuovo anno e secondo il tecnico rossonero bisogna resettare tutto per ripartire con maggiore fiducia e convinzione, dimenticando i record della passata stagione: “Si riparte con grande entusiasmo, fiducia e convinzione nei nostri mezzi, dobbiamo continuare a crescere e prepararci bene, migliorando le situazioni che non ci vedono al 100%", ha detto il tecnico milanista. “Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta più a niente, non abbiamo vinto niente. Dobbiamo essere ancora più ambiziosi". Anche perché la trasferta di Benevento è stata difficile anche per altre squadre come Lazio e Juventus, formazioni che hanno perso punti nella tana di Pippo Inzaghi: “Loro stanno molto bene, giocano un buon calcio e sono in condizione. Servirà giocare bene, approcciarla bene, una gara difficile e noi dobbiamo giocare da Milan". I rossoneri arrivano all’appuntamento con tante assenze, mancheranno ancora Ibra, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers e Hernandez, ma torneranno titolari Kessie e Kjaer. L’allenatore Pioli vuole evitare brutte sorprese al primo match dell’anno.