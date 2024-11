TMW Milan, pranzo UEFA low profile. Stasera al Bernabeu ci sarà anche Cardinale

vedi letture

Pre partita particolare per il Milan quest'oggi a Madrid in vista del match contro il Real in programma questa sera al Santiago Bernabeu. Al pranzo UEFA, consuetudine oramai da diversi anni prima delle sfide di Champions League, erano presenti soltanto due dirigenti dell'area commerciale rossonera, ovvero Oettle e Moreno. Assenti quindi i piani alti della scala gerarchica rossonera, a differenza delle tre precedenti occasioni.

Ibrahimovic, Moncada, Furlani e gli altri sono comunque a Madrid e parteciperanno alla gara dallo stadio, ma come detto hanno evitato il pranzo portando così anche il presidente Blancos Florentino Perez a prendere la stessa decisione, lasciando l'incombenza ai suoi rappresentanti. Sulle tribune del Bernabeu questa sera, invece, sarà presente anche il proprietario rossonero Gerry Cardinale.

COME ARRIVA IL MILAN - Diversi cambi da parte di Fonseca nel suo 4-2-3-1, rispetto alla vittoriosa trasferta di Monza. In difesa confermato solo Theo Hernandez a sinistra, mentre il resto della linea posta davanti a Maignan prevederà Emerson Royal come terzino destro e il tandem Gabbia-Tomori al centro. A Fofana e Reijnders le chiavi della mediana, supportando un quartetto offensivo con il tanto discusso Leao titolare fin dall'inizio. Con lui tra le linee anche Chukwueze e Pulisic, con Morata unica punta.