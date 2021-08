Milan, prima il campo poi il mercato: Isco, Ceballos e Odriozola obiettivi rossoneri

La sfida di ieri fra Milan e Real Madrid è stata l'occasione anche per parlare di mercato. I rossoneri da tempo seguono Isco, ieri titolare (e capitano nella ripresa) nell'ultimo test del Real Madrid prima dell'inizio del campionato spagnolo. Un segnale di stima da parte di Ancelotti, visto che il Milan aveva sondato il giocatore quando era fuori dai piani dei Blancos. Restano nel mirino rossonero Ceballos e Odriozola, opzioni interessanti ma non le primissime scelte per mediana e fascia destra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.