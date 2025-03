Milan, progressi per i rinnovi: Pulisic il più rapido, tutto fermo per Theo Hernandez

Lavori in corso al Milan. Tra le mille variabili in atto e le idee emerse, specialmente in ottica futuro allenatore, il club rossonero è alle prese con la strutturazione della rosa che verrà e tra i tasselli imprescindibili risulta ovviamente la gemma più splendente: Tijjani Reijnders. Il centrocampista ha già rinnovato fino al 30 giugno 2030, ma ora tocca agli altri.

Due nomi. I discorsi con Christian Pulisic sono maggiormente avanzati, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, e il nuovo accordo con il Milan dovrebbe arrivare a breve, visto che l’attuale scadenza è fissata per il 2027 con clausola unilaterale esercitabile dal club per allungarlo fino al 2028. Ma la dirigenza ha in serbo un possibile premio per l'americano ex Chelsea, visto che da quando ha messo piede a Milano è uno dei migliori per distacco. Resta in stand-by la trattativa per prolungare con Theo Hernandez, il cui contratto scade al 30 giugno del 2026.

Tutto fatto per Maignan, il Milan aspetta

Intanto il Milan ha raggiunto un accordo verbale per il prolungamento del contratto di Mike Maignan fino al 2028, con tanto di aumento salariale a toccare i 5 milioni di euro. Il rinnovo è solo da annunciare ma il club di Via Aldo Rossi aspetta per diverse ragioni: in primis ci sono delle riflessioni in corso sulle prestazioni mostrate dal portiere francese da inizio anno. Specialmente per la cifra importante messa sul piatto e per i prossimi mesi, sfera importante che dovrebbe essere considerata anche dal nuovo direttore sportivo che arriverà. Ovviamente la speranza del giocatore è di poter brindare con tanto di firma sul nuovo contratto in occasione della sosta delle Nazionali imminente.