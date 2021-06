Milan, proposto Cengiz Under: il profilo piace e per Mourinho è in uscita

Contatto con Maldini e Massara ieri per Fali Ramadani, agente, fra gli altri, di Sarri, Koulibaly e Sané, ma anche di Rebic. Ramadani ha parlato con Maldini e Massara di diversi giocatori, proponendo alcuni elementi che potrebbe fare al caso del Milan. Uno fra tutti, il turco Cengiz Under, nel mirino del Milan già un anno e mezzo fa, quando, per cercare una sistemazione a Suso, si provò a intavolare uno scambio con la Roma. Tuttosport rivela che il club cerca un rinforzo in quel ruolo e sicuramente gradisce un profilo del genere, visto che con il probabile arrivo di Giroud a parametro zero in attacco, non si vorrebbero fare altri investimenti over 30 in avanti.