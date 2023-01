Milan, recuperati Origi e Kjaer. Non ce la fa invece Krunic, sarà out anche a Ryad

Ultime da Milanello in vista della sfida di sabato. Maignan, Ibrahimovic, Krunic, Florenzi e Ballo-Tourè non partono per Lecce e per Ryad; resteranno a lavorare nelle strutture di Milanello con il bosniaco che punta al rientro con la Lazio. Origi e Kjaer, come detto da Pioli, sono recuperati, mentre Rebic rientrerà in gruppo da domenica.