Milan, risolto il contratto di Fonseca: buonuscita da 1,7 milioni per il portoghese

Arrivano altre notizie sull'addio di Paulo Fonseca al Milan, con l'esonero che è arrivato ufficialmente nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il club rossonero ha corrisposto una buonuscita da 1,7 milioni di euro al tecnico portoghese sfruttando una clausola inserita in estate al momento delle firme e risolvendo in questo modo il contratto che sarebbe rimasto in essere fino al 30 giugno 2027. Fonseca continuerà a vivere in Italia almeno fino a giugno visto che i suoi figli sono iscritti a scuola nel capoluogo lombardo. Sempre che non gli venga presentata una proposta intrigante dall'estero: visto che è formalmente libero può accettarla subito.

Il comunicato sull'esonero di Paulo Fonseca arrivato oggi dopo l'annuncio dello stesso allenatore nella serata di ieri: "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro"

Il comunicato sull'arrivo di Sergio Conceicao: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni".