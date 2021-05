Milan, Scaroni: "Orgogliosi di essere tornati in Champions. Grande risultati per tutti noi"

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato queste dichiarazioni di Paolo Scaroni dopo la qualificazione in Champions League dei rossoneri: "Con grande felicità concludiamo una stagione emozionante con l'ingresso delle nostre squadre in Champions League. Un grande risultato, frutto del lavoro congiunto di tutto il club, insieme ai giocatori e alle giocatrici che onorano il nostro blasone".

🗣️ "We are delighted to see both our teams qualify for the Champions League. A great result, the fruit of the efforts of everyone at the Club, alongside the players who have honoured the prestige of this Club. Sempre Milan."

