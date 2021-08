Milan, sempre più vicino Florenzi: c'è l'ok del giocatore per il trasferimento in rossonero

Colpo a sorpresa in vista per il Milan. La società rossonera nella giornata di oggi ha avviato i contatti per l'ingaggio di Alessandro Florenzi. L'esterno della Roma può essere il rinforzo giusto per Stefano Pioli in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbe anche l'ok del giocatore per il trasferimento a Milano.