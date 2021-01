Milan sempre vigile su Thauvin: l'esterno d'attacco francese può arrivare a parametro zero

Il Milan resta molto vigile sul classe '93 Florian Thauvin. Come riporta questa mattina il quotidiano Tuttosport, la pista rossonera sarebbe al momento una delle più calde per il futuro dell'esterno offensivo francese, attualmente in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia. Un possibile colpo low cost per l'attacco del Diavolo, quindi, che in questa stagione ha già realizzato 6 gol e 9 assist in 26 presenze coi biancazzurri e che potrebbe arrivare in Italia a parametro zero la prossima estate.