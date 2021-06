Milan, senza uscite si aspetta Calhanoglu

Qualche difficoltà legata alle uscite per quanto riguarda il Milan, che dovrà comunque prestare attenzione non solo alle operazioni in entrata ma anche a quelle che potrebbero generare un introito di cassa da reinvestire. In questo senso non arrivano buone notizie sul fronte Castillejo: l’interesse del Betis c’è ma non è stato ancora approfondito, mentre Monchi si è tirato fuori assieme al suo Siviglia da questa opportunità. Per Maldini allora resta da ultimare la cessione benedetta di un esubero come Laxalt alla Dinamo Mosca, mentre sono ore di attesa quelle per il futuro di Calhanoglu. La decisione del fantasista arriverà ad Europeo concluso ma i rossoneri non possono certo farsi trovare impreparati. De Paul piace ma 40 milioni senza cessioni non sono percorribili. Nelle prossime ore, infine, è attesa la fumata bianca con il Brescia per il riscatto di Tonali. Con lo sconto preannunciato nei mesi scorsi, il centrocampista diventerà a tutti gli effetti di proprietà del Milan.