Milan, shopping per il vice-Fofana: sforzo per Belahyane a gennaio, poi un pallino fisso

Il ritorno di Bennacer a gennaio non basterà. Il Milan ha tutte le intenzioni di intervenire sul mercato per potenziare la linea mediana, attualmente occupata da solo Fofana. Serve un'alternativa valida, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, perché l'ex Monaco non può giocarle tutte e il rischio infortuni va evitato come la peste. Da qui la dirigenza di Via Aldo Rossi già al lavoro per assicurarsi un aiutante e il primo nome in cima alla lista proviene dal Verona.

Nome caldo sul mercato

Reda Belahyane, marocchino 22enne che farebbe esattamente al caso del Milan. In primis non avrebbe problemi a inserirlo nella lista da consegnare alla Serie A essendo Under 22, inoltre i dialoghi con l'entourage del giocatore sono già partiti da tempo e la dirigenza rossonera sa già a quanto ammonta il costo dell'operazione, ossia 10 milioni di euro. A gennaio, rivela il quotidiano romano, il Milan farà un tentativo: in caso di opposizione del Verona, il club dovrà attendere l'assalto estivo.

Chiodo fisso della dirigenza

Non solo Belahyane. Il management milanista composto da Ibrahimovic, Moncada e Furlani ha un chiodo fisso in mente e risponde al nome di Johnny Cardoso: l'americano, connazionale di Pulisic, ha 23 anni e gioca nel Betis Siviglia, ma per affondare il colpo al Diavolo servirà fare spazio. Serve una cessione, insomma, per via della lista stranieri.