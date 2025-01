Milan su Gimenez, accordo verbale col giocatore: ma la trattativa col Feyenoord resta complessa

Il Milan, dopo aver chiuso il colpo Kyle Walker, è pronto a dare l'accelerata nella ricerca del nuovo attaccante da aggiungere alla rosa di Sergio Conceiçao. Dopo i corteggiamenti a Marcus Rashford dei giorni scorsi, ora i radar sono puntati tutti verso l'Olanda, per la precisione su Rotterdam. La vittoria del Feyenoord per 3-0 sul Bayern Monaco nell'ultima sfida di Champions League ha infatti eliminato gli ultimi residui dubbi su Santiago Gimenez, centravanti nato in Argentina ma di nazionalità messicana.

Secondo Sky Sport gli ultimi contatti con l'entourage del classe 2001 hanno portato ad un accordo di base con il giocatore per quel che riguarda l'eventuale contratto in rossonero. All'interno di questi primi mesi stagionali, Gimenez ha messo insieme un totale di 18 presenze in tutte le competizioni con 15 gol e 3 assist all'attivo.

Il problema resta sempre l'intesa col Feyenoord proprietario del suo cartellino: gli olandesi non hanno intenzione di cederlo e lo stesso giocatore, proprio contro il Bayern Monaco, ha fatto capire il proprio gradimento verso una permanenza. Una proposta importante, superiore ai 40 milioni di euro, potrebbe però cambiare le carte in tavola e aprire la porta al suo addio all'Eredivisie già in questa finestra di mercato.