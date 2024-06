Milan su Zirkzee, ma l'olandese piace anche in Premier. Si muovono Arsenal e United

Non solo Milan, ma anche due big di Premier League hanno sondato il terreno per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, che quest'anno si è messo in mostra col Bologna portando i felsinei alla fase a gironi della nuova Champions League, piace parecchio ai rossoneri: le parti si incontreranno nei prossimi giorni per limare gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa, al momento c'è però la necessità da parte della dirigenza milanista di abbassare le commissioni richieste dall'agente. L'obiettivo è chiudere nel minor tempo possibile proprio per poter anticipare la concorrenza ed evitare che si possa scatenare di fatto un'asta internazionale.

Ma l'attenzione di Arsenal e Manchester United, nonostante il forte interesse attuale del Milan, resta concreta: i due club britannici - secondo quanto riportato da Sky Sports Uk - stanno costantemente monitorando l’attuale trattativa tra l’agente del calciatore ed il Milan. L'Arsenal, a caccia di un nuovo attaccante, è attratta dal modo di giocare di Zirkzee, il quale potrebbe adattarsi alla perfezione al modulo di Mikel Arteta. Attenzione però anche al Manchester United, a caccia di un giocatore in grado di risollevare una squadra segnata da alti e bassi: il Milan nel frattempo è avvisato, ma i rossoneri stanno lavorando per poter conclude l'operazione nel minor tempo possibile.